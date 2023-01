Olly annuncia “Gira, Il Mondo Gira”, il repack dell’ ultimo Ep

MILANO - Olly - giovane artista genovese in gara tra i Big a Sanremo 2023, dove approda dopo essere stato selezionato a Sanremo Giovani 2022 con “L’Anima Balla”, annuncia “Gira, Il Mondo Gira” - il repack dell’ ultimo EP “Il Mondo Gira”, in uscita venerdì 10 febbraio per Epic Records Italy/Sony Music e da oggi disponibile in pre-order. Contiene anche “Polvere”, il singolo in gara al 73mo Festival della Canzone Italiana

“Gira, Il Mondo Gira” è il naturale completamento di “Il Mondo Gira”, uscito il 16 dicembre scorso, un flusso di costante energia per 11 tracce - scritte da Olly e prodotte in collaborazione con JVLI - che trasporta l'ascoltatore nel sound accattivante ormai vero e proprio marchio di fabbrica dell’artista. “Gira, Il Mondo Gira” sarà disponibile in streaming e digitale e in versione CD Standard, CD Autografato (esclusiva Amazon) e Vinile Autografato (Sony Music Store).

Le tracce che si aggiungono all’EP già pubblicato sono:”Polvere”, “Menomale Che C’è Il Mare”, “Tutto Male” e “Bianca”.

In equilibrio fra brani uptempo in cassa dritta e un racconto cantautorale, intimistico e riflessivo, sua principale fonte d’ispirazione, Olly racconta se stesso attraverso uno stile unico tutto da ballare.

Olly ha appena registrato il tutto esaurito per la data del 6 aprile ai Magazzini Generali di Milano del “Il Mondo Gira Live”, organizzato e prodotto da Magellano Concerti. Al sold out si aggiunge una seconda data milanese che si terrà mercoledì 5 aprile sempre ai Magazzini Generali. Biglietti disponibili su TicketOne e Ticketmaster. A questo link tutte le info.





MERCOLEDÌ 5 APRILE 2023 - MILANO - MAGAZZINI GENERALI

GIOVEDÌ 6 APRILE 2023 - MILANO - MAGAZZINI GENERALI - SOLD OUT

DOMENICA 16 APRILE 2023 - ROMA - LARGO VENUE