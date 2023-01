Omicidio-suicidio a Trani: uccide la moglie a coltellate e si toglie la vita

TRANI (BT) - Omicidio-suicidio a Trani. Protagonista della vicenda il 52enne Massimo Petrelli che, dopo aver ucciso a coltellate la moglie 42enne, Teresa Di Tondo, si è impiccato nel giardino della villetta di campagna di famiglia. L’omicidio/suicidio è avvenuto nei pressi della contrada Duchessa d’Andria.Potrebbe essere stata la figlia della coppia, che al momento del dramma non era in casa, a dare l'allarme, oppure una conoscente che doveva raggiungere la donna e non l'ha più sentita. La zona è stata completamente interdetta e viene presidiata dai Carabinieri.I militari, che hanno già ascoltato i familiari e gli amici della coppia, hanno effettuato un lungo sopralluogo nell'abitazione e nella parte esterna, anche alla ricerca sia dell'arma del delitto che di altri indizi utili alle indagini.