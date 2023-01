Ospedale Covid in Fiera, nuovo blitz della Gdf in Regione





Le nuove indagini, partite dopo la notifica della proroga delle indagini, sono state disposte per chiarire i lavori svolti per la costruzione dell'ospedale e le procedure amministrative seguite per gli affidamenti.

BARI - Le Fiamme gialle, su disposizione della Procura di Bari, hanno effettuato un nuovo blitz in Regione per acquisire altre documentazioni nell'ambito dell’inchiesta sull’ospedale della Fiera del Levante. Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno. Obiettivo della seconda fase delle indagini è quantificare le spese e verificare come sono state utilizzate le risposte.