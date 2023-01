Serie C: Bruno Trocini nuovo allenatore dell'Andria

- Nel girone C di Serie C Bruno Trocini 48 anni è il nuovo allenatore dell’ Andria. E’ subentrato a Diaw Doudou, esonerato dopo la sconfitta 2-0 al “Monterisi” con il Cerignola nella terza giornata di ritorno. Trocini ha firmato fino al 30 Giugno 2023. Il vice di Trocini sarà Maximiliano Ginobili.

Nella scorsa stagione Trocini è stato il tecnico del Potenza nel girone C di Serie C. Trocini ha già diretto ieri il primo allenamento della squadra biancazzurra. Doudou in 11 partite ha ottenuto 2 vittorie 3 pareggi e ha subito 6 sconfitte.

Per la seconda volta l’Andria ha cambiato l’allenatore in questa stagione. Doudou che era il tecnico della squadra Primavera prima di allenare i biancazzurri in Serie C, aveva sostituito Mirko Cudini, esonerato il 1 Novembre 2022. L’Andria è ultima con 16 punti. Trocini debutterà in panchina nella quarta giornata di ritorno Domenica 22 Gennaio alle 17,30 al “Degli Ulivi” con il Taranto.