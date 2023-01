Pareggio e spettacolo in Juventus-Atalanta: all'Allianz finisce 3-3

via Juventus fc fb







Nella ripresa gli uomini di Gasperini ribaltano il risultato prima con Mahle e poi col solito Lookman che calcia sul secondo palo su cui il portiere polacco non può arrivarci. Il 3-3 arriva al 65' con Danilo, sempre più trascinatore che sfrutta al meglio il tocco di Di Maria per battere Musso col resoterra. Il pareggio dei padroni di casa arriva all'25' con Di Maria che trasforma il calcio di rigore concesso dall'arbitro Marinelli per fallo di Ederson su Fagioli. Sul finire della prima frazione di gioco, i bianconeri passano in vantaggio con Milik che, servito da Fagioli, calcia di potenza battendo Musso.

Pirotecnico pareggio tra Juventus e Atalanta che finisce 3-3. L'Atalanta parte bene, approfittando di una Juventus in bambola passa in vantaggio con Lookman al 4'. La rete è propiziata da una papera di Szczesny che non trattiene la conclusione non irresistibile dell'attaccante nigeriano della Dea.