BARI - Oggi 27 gennaio alle ore 16.30, presso la sede regionale del Partito Democratico in via Re David 17, Domenico De Santis presenterà la sua candidatura all’incarico di Segretario del PD Puglia. Seguirà, alle ore 17, un punto stampa con la partecipazione del Segretario uscente On. Marco Lacarra. Lo rende noto il Pd Puglia.