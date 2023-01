Barletta teatro, il 28 gennaio 'Preludes'

ph: Rolando Paolo Guerzoni

BARLETTA (BT) - Per la stagione teatrale 2022/2023 organizzata dal Comune di Barletta in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, sabato 28 gennaio Anbeta Toromani, Alessandro Macario e Amilcar Moret Gonzalez portano in scena al Teatro Curci lo spettacolo di danza “Preludes” (sipario ore 21.15).Preludes ha una struttura performativa aperta che, come suggerisce il titolo, prelude a una realizzazione imminente. Una forma in divenire, in continua mutazione che mi ha permesso - e permetterà ancora nelle repliche future - di raccogliere ed assemblare lavori sparsi, per l’occasione riadattati, ampliati o creati ex novo, tutti con la particolarità di una proiezione diretta della partitura musicale sulla struttura coreografica. Non solo di natura matematica, anzi principalmente di ispirazione ora sensoriale, ora autobiografica, o di sfida alle categorie di tempo e spazio. O di tutte queste possibilità insieme.Ecco dunque la selezione di alcuni tra i più celebri preludi di Chopin, offrirsi alla solennità del ricordo di un grande Maestro, o riscoprire, nel Fauno di Debussy, l’attrazione tra i due protagonisti attraverso la sostituzione delle simbologie dell’eros, o infine, nella Ciaccona di Bach, che Ferruccio Busoni riscrive e trasforma, configurarsi il terreno impervio per una fuga coreografica, tradita nel suo apparente astrattismo, dal continuo affiorare della narrazione di una fisicità esaltata e straziante.Info: www.teatropubblicopugliese.it