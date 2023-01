Putignano, i coriandoloni dei bambini addobberanno il paese

PUTIGNANO (BA) - La città di Putignano che si prepara al ritorno del suo amato Carnevale è in piena attività e non solo nelle Botteghe dei Cartapestai. Nei due Istituti Comprensivi del territorio sono in corso i laboratori che coinvolgono bambini di ogni età e i loro insegnanti nella realizzazione di grandi coriandoli colorati in cartapesta. Stanno nascendo, infatti, dalle piccole e laboriose mani degli alunni le decorazioni in cartapesta che andranno a “vestire a festa” il centro storico del paese nel periodo di Carnevale.Il progetto rientra nelle attività della Fondazione Carnevale di Putignano che, grazie alla sinergia con gli Istituti scolastici, intendono trasmettere sin dai primi anni di età la passione per l’arte cartapestaia e più in generale per il carnevale. In abbinamento all’attività laboratoriale la referente della Fondazione per i rapporti con le scuole, Angela Losavio, ha ideato una fiaba dal titolo “Il paese dell’allegria”, in linea con il tema scelto per la 629^ edizione del Carnevale, per introdurre e motivare i piccoli cartapestai in erba. Il progetto vede coinvolti, in particolare, tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia, le classi di 1^, 2^ e 3^ delle scuole primarie di Putignano.I coriandoloni colorati saranno donati, a partire dal 3 febbraio 2023, ai residenti e ai commercianti presenti lungo l’antica “chiancata” del centro storico, l’anello viario principale del borgo, per andare ad addobbare portoni, balconi e facciate dei palazzi storici.Inoltre, sempre in sinergia con le scuole del territorio, la Fondazione Carnevale di Putignano organizzerà per il 16 febbraio, dalle ore 16.00 presso il Teatro che non c’è (via Michele Mummolo – zona industriale), il Gran Ballo alla corte di Farinella – Festa in maschera per piccini. Un grande veglione in maschera nato dalla positiva sinergia con gli Istituti Comprensivi del territorio ma aperta a tutti i bambini desiderosi di partecipare alla festa con i propri coetanei.Info e ticket per partecipare al “Gran Ballo alla corte di Farinella” a breve sul sito carnevalediputignano.it