'ResExtensa': Barrucchieri porta la Puglia nello spettacolo inaugurale del Saudi Tour in Arabia Saudita

BARI - E’ stato presentato questa mattina al Teatro Abeliano di Bari il progetto “The Rise of Legends”, proposta artistica concettualizzata e co-prodotta da MICE International con lo sviluppo creativo di Elisa Barucchieri, danzatrice, direttrice artistica e coreografa barese d’adozione, e l’esecuzione di ResExtensa, che il prossimo 29 gennaio inaugurerà il Saudi Tour all’Elephant Rock di Al-Ula, regione desertica nel nord-ovest dell'Arabia Saudita.Il Saudi Tour, in programma dal 30 Gennaio al 3 Febbraio prossimi, è una gara ciclistica alla sua terza edizione in assoluto, corsa a tappe 2.1 del calendario UCI, con un percorso che, situato nel nord-ovest del paese intorno alle meraviglie di Al-Ula, mette in mostra altri siti del patrimonio mondiale recentemente designati dall'UNESCO.“Per me – ha detto Elisa Barucchieri - è un onore essere stata chiamata e scelta. Il mio gruppo di lavoro ResExtensa sarà tra i primi forse in due millenni a presentare uno spettacolo ad Al-Ula, ed esserci per una cerimonia così importante è doppiamente un onore. Penso che siamo tra le pochissime compagnie di danza ammesse, e la prima italiana. E questo ci emoziona tantissimo, ma è anche motivo di grande responsabilità per tutti.”Lo spettacolo intitolato “The Rise of Legends” vedrà esibirsi artisti impegnati a creare emozioni attraverso danze eteree e vi parteciperanno, oltre al team creativo di ResExtensa, circa 10 figure tecniche specializzate e più di 50 danzatori e acrobati provenienti da tutta Italia, di cui la maggioranza pugliese. Tanti si sono formati proprio nel neonato Centro Nazionale di Produzione per la Danza “Porta d’Oriente”, nuovo prestigiosissimo riconoscimento ministeriale di ResExtensa (sono solo 5 in tutta Italia), raggiunto grazie anche al fondamentale sostegno della Regione Puglia, che ha voluto investire e credere in ResExtensa in questi anni. Alcuni del gruppo sono talmente giovani da fare la prima esperienza di un viaggio aereo proprio per raggiungere l’Arabia Saudita e lavorare con la compagnia: tra loro Claudia Cassano, che ha appena compiuto 18 anni, e un tecnico giovanissimo, Francesco Maiullari.“Tutto questo avviene solo grazie all’investimento nella formazione e nello studio che noi come compagnia, con il Centro di Produzione, abbiamo fatto – ha detto Elisa Barucchieri - e su cui stiamo insistendo tantissimo con i nostri danzatori, specializzati in danza “terra–aria”, e con tutta la squadra. Ma anche grazie alle politiche della Regione Puglia, del Comune di Bari e di tutti i soggetti istituzionali che stanno consentendo la formazione di artisti e tecnici in grado di operare a così alti livelli anche se giovanissimi e di essere in grado di cogliere e trasmettere la passione e la poesia nel loro lavoro.”«Orgoglio infinito per una donna e un’artista che in Puglia ha costruito e sviluppato la sua impresa culturale e creativa – ha detto Aldo Patruno, direttore generale dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia - e che oggi ottiene il riconoscimento internazionale che merita, dove - per la verità - mai ci saremmo aspettati. È la conferma che il mix di talento, professionalità e managerialità pagano sempre.»«Lo straordinario riconoscimento culturale ricevuto da Elisa Barucchieri con la sua "ResExtensa" non può che renderci doppiamente orgogliosi – ha commentato Grazia Di Bari, consigliera delegata per le Politiche culturali della Regione Puglia -. Da un lato perché l'apertura della cerimonia affidata a lei e al suo corpo di ballo è un primato assoluto, in quanto si svolge in un paese precluso agli occidentali fino al 2021, quando accolse per la prima volta Bocelli in concerto. Dall'altro perché oltre il 50% dei danzatori che compongono la compagnia è pugliese, e a loro si aggiungono tecnici e professionisti locali o che si sono formati in Puglia, anche grazie alle politiche di sostegno della regione al mondo dello spettacolo dal vivo in questi anni. Segno che scegliere di sostenere il comparto cultura porta risultati importanti in termini occupazionali, oltre a riconoscimenti internazionali e di grande prestigio come questo.»«La compagnia di Elisa Barucchieri si conferma ancora una volta identitaria della nostra città, e oggi diventa ambasciatrice del nostro territorio anche all’estero in una occasione così importante quale è il Saudi Tour. Oltre a complimentarmi con lei e con tutta la sua squadra mi auguro, e ci auguriamo, anche a nome dell’amministrazione che rappresento, di poter presto restituire a Elisa e alla sua compagnia, e anche alle altre eccellenze della nostra città, spazi adeguati di cui ancora oggi purtroppo sono ancora orfani» ha aggiunto Ines Pierucci, assessora alla Culture del Comune di Bari.«Il Teatro Pubblico Pugliese è felice per l'importante riconoscimento alla professionalità di Elisa Barucchieri e della sua compagnia "ResExtensa", presente da anni nelle stagioni teatrali del Circuito e in progetti internazionali. E che una compagnia pugliese, composta per la maggior parte da artisti pugliesi e che si sono formati nella nostra terra, oggi sia stata scelta per dare forma e vita all'evento di apertura di questa importante manifestazione in Arabia Saudita è motivo di orgoglio collettivo per il sistema regionale - commenta Sante Levante, direttore del Teatro Pubblico Pugliese -. Il merito è chiaramente di Elisa e della sua struttura che, da anni, senza mai arrendersi, hanno raggiunto importanti risultati, con passione e sacrificio, ma anche grazie alle istituzioni che hanno valorizzato la loro forma d'arte.»