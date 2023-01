Rimosso governatore di Brasilia

- "La violenta escalation di atti criminali è circostanza che può verificarsi solo con il consenso, e anche l'effettiva partecipazione, dalle autorità competenti per la sicurezza pubblica e l'intelligence". Con queste parole, riportate dai media brasiliane, il giudice della Corte Suprema Federale Alexandre de Moraes ha rimosso per 90 giorni dal proprio incarico il governatore del Distretto federale di Brasilia Ibaneis Rocha per i gravi fatti avvenuti a Brasilia, dove è stato preso d'assalto il Congresso brasiliano.