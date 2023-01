Sanità, Zullo (FdI): 7.000 assunzioni ma nessun vantaggio per gli assistiti. Emiliano e Palese traggano le conseguenze

BARI - “In Sanità non è il numero delle assunzioni che va propagandato ma la qualificazione professionale degli assunti. Se assumi pulitori e non assumi personale tecnico o non assumi i medici o non assumi personale amministrativo per i Distretti o per i Dipartimenti territoriali o per le Direzioni Sanitarie o per i Cup-Casse ticket, rischi che operatori sanitari di per sé carenti impieghino gran parte del loro tempo per compiti amministrativi e non assistenziali.“Risultato? Il default di sistema che ci ritroviamo in Puglia: splafonamenti di spesa e pazienti che per ottenere una prestazione devono aspettare anni. Emiliano con i numeri pensa al consenso clientelare utile al mantenimento del potere ma non ad organizzare efficacemente il Sistema in funzione delle necessità assistenziali.“Aspetto che Emiliano e Palese mi smentiscano e che pubblichino le qualifiche professionali degli assunti oltre al dato numerico e che a fianco di ciascun assunto ci dicano a quale compito ogni assunto è assegnato.” Lo dichiara il senatore e capogruppo di Fratelli d’Italia della Commissione Sanità.