Francesca Michielin annuncia il nuovo album "Cani sciolti"

MILANO - Dopo una serie di spoiler apparsi sui suoi canali social, è finalmente ufficiale: Francesca Michielin inaugura uno speciale 2023 con l’annuncio di Cani Sciolti, il nuovo progetto discografico fuori il 24 febbraio per Columbia Records/Sony Music Italy. Già disponibile in preorder, esce alla vigilia del suo compleanno – a distanza di tre anni dall’ultimo disco in studio FEAT (Stato di Natura) – e include i singoli già editi bonsoir e occhi grandi grandi. Cani Sciolti è un album dal sapore cantautorale, di cui Francesca ha curato ogni singolo particolare, partecipando in prima persona alle fasi di scrittura, realizzazione e produzione.

Ad anticipare la release di Cani Sciolti, debutta con il doppio sold-out nella sua Bassano del Grappa (22 e 23 febbraio) il bonsoir! - Michielin10 a teatro, tour prodotto da Vivo Concerti che a due mesi dalla partenza ha già registrato numerosi tutto-esaurito. È davanti ad alcune delle platee più suggestive d’Italia che Francesca riabbraccerà il suo pubblico e presenterà live per la prima volta i brani inediti del nuovo disco, insieme ai grandi successi che l’hanno resa una delle cantautrici e polistrumentiste più apprezzate della scena contemporanea italiana.

Cani Sciolti arriva sulla scia di un 2022 costellato di soddisfazioni: tra lo straordinario successo riscontrato alla conduzione di X Factor, il suo primo romanzo Il cuore è un organo e la seconda stagione del podcast MASCHIACCI di cui è autrice e conduttrice, Francesca Michielin non ha mai smesso di stupirci con il suo talento e la sua poliedricità.

Cani Sciolti è disponibile in preorder nei formati LP nero, CD digifile e LP verde in esclusiva per IBS-Feltrinelli.

I biglietti per il bonsoir! - Michielin10 a teatro sono disponibili su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati.





Mercoledì 22 febbraio 2023 || DATA ZERO Bassano del Grappa (VI) @ Teatro Remondini – SOLD OUT

Giovedì 23 febbraio 2023 || DATA ZERO Bassano del Grappa (VI) @ Teatro Remondini – SOLD OUT

Sabato 25 febbraio 2023 || Pordenone @ Auditorium Concordia – SOLD OUT

Domenica 26 febbraio 2023 || Trento @ Auditorium Santa Chiara – SOLD OUT

Mercoledì 1 marzo 2023 || Roma @ Sala Petrassi - Auditorium Parco della Musica – SOLD OUT

Giovedì 2 marzo 2023 || Roma @ Sala Petrassi - Auditorium Parco della Musica

Sabato 4 marzo 2023 || Cagliari @ Teatro Doglio

Martedì 7 marzo 2023 || Firenze @ Teatro Puccini

Mercoledì 8 marzo 2023 || Livorno @ Teatro Goldoni

Sabato 11 marzo 2023 || Fermo @ Teatro Dell’Aquila

Sabato 18 marzo 2023 || Mantova @ Teatro Sociale

Lunedì 20 marzo 2023 || Milano @ Teatro Lirico “Giorgio Gaber” – SOLD OUT

Martedì 21 marzo 2023 || Milano @ Teatro Lirico “Giorgio Gaber”

Giovedì 23 marzo 2023 || Torino @ Teatro Colosseo

Giovedì 30 marzo 2023 || Lecce @ Teatro Politeama Greco

Mercoledì 5 aprile 2023 || Bologna @ Teatro Celebrazioni

Giovedì 13 aprile 2023 || Palermo @ Teatro Al Massimo

Venerdì 14 aprile 2023 || Catania @ Teatro Ambasciatori

Sabato 22 aprile 2022 || Napoli @ Teatro Bellini