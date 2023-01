'Scuola, Sport e Disabilità' '22-'23, Piemontese all’avvio del progetto regionale domani 27 gennaio a Foggia

BARI - Il vicepresidente della Regione Puglia e assessore allo Sport per Tutti, Raffaele Piemontese, sarà presente domani, venerdì 27 gennaio, alle ore 15:30, presso la sede di Foggia di Sport e Salute SpA, in via Nazzaro 9, al briefing tecnico, organizzativo e formativo che avvia il progetto regionale “Scuola, Sport e Disabilità” 2022-2023.Nell’occasione saranno illustrate agli organi di informazione le attività che, per l’anno scolastico in corso, mobilitano circa 2.000 ragazze e ragazzi in tutta la Puglia, tra disabili e tutor, impegnati in cinque diverse discipline sportive.