Midu Puglia: "Solidarietà ai pazienti del Don Uva di Foggia e alle loro famiglie"

BARI - "E’ vergognoso che in un paese civile succedono fatti vergognosi come quello che è successo all’Istituto Don Uva di Foggia per l’assistenza ad anziani disabili. Ancora una volta la nostra amata terra viene infangata in tutta Italia, a causa di 30 dipendenti sotto inchiesta che hanno usato violenza di ogni tipo sui fragili indifesi disabili, come riportato dalla stampa. Prima di assumere del personale bisogna fare una selezione molto accurata. Le varie istituzioni che avevano il dovere di controllare queste residenze dove erano fino a ieri ? L’azienda Universo Salute che provvedimenti prenderà verso i 30 dipendenti sotto inchiesta? E’ ora di mettere fine a questi fatti disumani di chi non si può difendere, prima è successo a Manfredonia oggi a Foggia". Così in una nota il Midu Puglia."Bisogna mettere subito le telecamere soprattutto nelle stanze e nei bagni - prosegue il Midu -, perché sono quei posti dove maggiormente i pazienti subiscono le violenze. Il MIDU PUGLIA (Movimento Italiano Diritti Umani) esprime molta gratitudine al Comando Carabinieri di Foggia e alla procura per aver interrotto queste violenze che purtroppo non sapremo mai da quanti anni succedevano".