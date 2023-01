Serie B: la Spal acquista Radja Nainggolan

via Facebook





Per Nainggolan è un ritorno in Italia dove ha già giocato nella Roma dal 2014 al 2018 e nell’ Inter nel 2018-2019 e nel 2020- 2021 in Serie A e nel Cagliari dal 2010 al 2014 e nel 2021 in Serie A. Naingolan ha ritrovato nella Spal Daniele De Rossi, che fu suo compagno di squadra come calciatore nella Roma.

In Serie B la Spal ha acquistato a titolo definitivo il centrocampista belga Radja Nainggolan 34 anni, svincolato dall’ Anversa. Il calciatore ha firmato con la squadra emiliana prossima avversaria del Bari, fino al 30 Giugno 2023 con possibilità di rinnovo in caso di promozione in Serie A. Il giocatore si è già allenato ieri a Ferrara con la squadra estense allenata da Daniele De Rossi. Ha scelto la maglia numero 44.