Serie C: il Foggia perde 1-0 a Francavilla Fontana

Nel secondo tempo al 4’ Peralta del Foggia con un siluro di destro da fuori area non inquadra la porta. Al 9’ Caroselli della Virtus Francavilla Fontana va vicino al raddoppio. Al 35’ Petermann dei dauni sfiora il pareggio. Il Foggia è settimo con 29 punti in zona play off. La Virtus Francavilla Fontana è ottava a 28 punti insieme all’ Avellino al Giugliano e al Latina.

- Nell’anticipo della terza giornata di ritorno del Girone C di Serie C il Foggia perde 1-0 alla “Nuova Arredo Arena” con la Virtus Francavilla Fontana. Nel primo tempo all’ 8’ la Virtus Francavilla Fontana passa in vantaggio con Patierno con una conclusione di sinistro su passaggio di Risolo. Al 20’ Ogunseye dei dauni di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 27’ la Virtus Francavilla Fontana rimane in dieci. Espulso Cisco per doppia ammonizione.