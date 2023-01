Serie C: il Monopoli vince 3-1 a Cerignola

Nel secondo tempo al 16’ il Cerignola accorcia le distanze con D’ Ausilio con una conclusione di destro da fuori area. Al 20’ Malcore del Cerignola si fa parare un rigore dal portiere Vettorel concesso per un fallo di Hamlili su Achik. Al 25’ i biancoverdi realizzano la terza rete con Manzari con un rasoterra di sinistro su passaggio di Starita.





Seconda vittoria consecutiva del Monopoli. I biancoverdi sono ottavi in zona play off con 33 punti insieme al Giugliano. Seconda sconfitta consecutiva per il Cerignola. La squadra di Michele Pazienza è settima con 34 punti.

- Nel posticipo della ventiquattresima giornata del girone C di Serie C il Monopoli vince 3-1 al “Monterisi” con il Cerignola. Nel primo tempo al 2’ Malcore del Cerignola va vicino al gol. Al 7’ Piccinni dei biancoverdi di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 16’ Starita del Monopoli con una rovesciata al volo colpisce il palo. Al 26’ i biancoverdi passano in vantaggio con Starita su rigore concesso per un fallo di Coccia su Giannotti. Al 39’ il Monopoli raddoppia con Starita con un tocco al volo su cross di Manzari.