Serie C: la Virtus Francavilla Fontana perde 2-0 fuori casa con il Gelbison

Nel secondo tempo al 12’ Idda dei pugliesi di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 16’ i campani passano in vantaggio con Infantino con una conclusione di destro. Al 21’ il Gelbison raddoppia con Loreto di testa su cross di Fornito. Al 39’ Patierno dei biancazzurri pugliesi non concretizza una buona occasione.





Undicesima sconfitta per la Virtus Francavilla Fontana. La squadra allenata da Antonio Calabro è dodicesima con 28 punti.

Nell’anticipo della ventitreesima giornata del girone C di Serie C la Virtus Francavilla Fontana perde 2-0 al “Guariglia” di Agropoli con il Gelbison. Nel primo tempo al 9’ Patierno dei pugliesi va vicino al gol. Al 18’ Caporale della Virtus Francavilla Fontana su punizione non inquadra la porta.