Serie B: vincono il Genoa e la Reggina, pareggia il Pisa

Il Cagliari pareggia 0-0 al “Tombolato” con il Cittadella e a 29 punti è in zona play off. La Spal pareggia 1-1 al “Mazza” con l’Ascoli e con 24 punti evita di finire in zona play out. Il Cosenza perde 2-0 al “Braglia” con il Modena ed è ultimo a 18 punti. Oggi nel posticipo il Frosinone non ha alternativa alla vittoria alle 16,15 al “Rigamonti” con il Brescia per consolidare la vetta.

Nella ventunesima giornata di Serie B il Genoa e la Reggina vincono e sono al secondo posto con 39 punti. I liguri superano 2-1 al “Vigorito” il Benevento. I calabresi prevalgono 2-1 al “Granillo” con la Ternana. Il Sud Tirol si impone 1-0 al “Penzo” con il Venezia ed è quinto a 32 punti. Il Parma vince 2-0 al “Tardini” col Perugia prossimo avversario del Bari e raggiunge al sesto posto con 30 punti il Pisa. I toscani pareggiano 2-2 al “Sinigaglia” con il Como.