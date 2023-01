Serie A: il Lecce ko 2-0 a Verona

Nel secondo tempo all’8’ Ilic dei veneti con un siluro da fuori area colpisce la traversa. Al 9’ il Verona raddoppia con Lazovic con una conclusione di destro in diagonale su passaggio di Ilic. Al 38’ Pezzella dei salentini con una girata al volo non inquadra la porta. Per i giallorossi pugliesi quinta sconfitta esterna. Il Lecce è quattordicesimo con 20 punti.

Nella diciannovesima e ultima giornata di andata di Serie A il Lecce perde 2-0 al “Bentegodi” con il Verona. Nel primo tempo al 9’ Lazovic dei veneti va vicino al gol. Al 21’ annullata una rete a Lasagna del Verona per fuorigioco. Al 24’ Di Francesco e al 33’ Blin dei salentini non concretizzano delle buone occasioni. Al 40’ il Verona passa in vantaggio con De Paoli di testa su cross di Doig.