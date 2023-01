Soldati ucraini negli Usa per addestramento missili Patriot

KIEV - I soldati ucraini sono arrivati negli Stati Uniti per imparare a utilizzare il sistema di difesa aerea Patriot americano per difendere il loro paese dagli attacchi missilistici russi. Intanto è salito ad almeno 40 morti e 100 feriti il bilancio dell'attacco russo a un condominio a Dnipro, in Ucraina.L'arcivescovo Sviatoslav Shevchuk, capo dei greco-cattolici ucraini, accusa Mosca di aver usato contro i civili il missile X-22, definito il 'killer della portaerei'. Mosca nega di aver voluto bombardare l'edificio e si rilancia contro i carri armati inviati da Londra. Kiev annuncia di aver individuato i nomi di sei membri dell'esercito russo coinvolti nell'attentato.L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha istituito una missione permanente presso la centrale nucleare nel sud dell'Ucraina: lo ha annunciato il direttore generale Rafael Grossi.