Solider M: 'Ferite' è il nuovo singolo del cantautore salentino

“Ferite” è il nuovo singolo di Mattia Lanzillotto, in arte Soldier M, un brano, disponibile negli store digitali dal 13 gennaio, che rappresenta per l’artista un viaggio dentro se stesso, un’analisi del proprio io ad un determinato punto della sua esistenza.

-Con questo brano voglio mettere a nudo ciò che nella vita di tutti i giorni non riesco ad esprimere a parole, infatti la musica mi permette di fare un confronto con la mia coscienza. “Ferite sul mio corpo fragile” sono tutti i sacrifici e le emozioni che fino ad ora ho provato. Esse non sono state sempre negative, ma anche uno stimolo ad andare avanti. Questa può essere un’esperienza universale in cui tutti si ci possono immedesimare. Le domande che voglio suscitare nell’ascoltatore sono: qual è la parte malvagia: io o il mio inconscio? chi sono veramente?-

Soldier M è il progetto artistico del cantante e autore salentino Mattia Lanzillotto, che nasce e cresce a Neviano, un piccolo paese in provincia di Lecce, il 13/09/2000. Inizia a fare musica all’età di 10 anni, i suoi ritmi e le sue melodie sono il risultato della fusione di stili quali l’Hip Hop, il reggae e il raggamuffin. Cresce musicalmente anche grazie al supporto dei due fratelli maggiori, anch’essi appassionati di musica. Due brani in particolare, pubblicati su spotify, “SOLITARIO” e “BORDERLINE” raccontano il suo percorso ed il suo vissuto.

Mattia proviene da una famiglia umile, ma piena di sani principi e valori. Grazie al loro supporto, infatti, riesce a portare avanti la sua passione per la musica e a non mollare mai. Attualmente continua a coltivare il suo grande sogno, questo anche grazie alla UP Music.