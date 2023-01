Serena De Bari, la cantautrice pugliese conquista la giuria di “Tali e quali''

ROMA - Standing ovation per Serena De Bari nella prima puntata di ''Tali e Quali'' andata in onda il 7 gennaio in prima serata su Rai Uno. La giovane cantautrice pugliese, ex concorrente della scuola di Amici di Maria De Filippi, si è esibita cantando la hit de La Rappresentante di Lista “Ciao Ciao”, davanti alla giuria composta da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello, Alessia Marcuzzi e Teo Teocoli.





Serena commenta così:“Per me l’esperienza di Tali e Quali è stata pazzesca, perché ho toccato con mano la grande preparazione che c’è dietro ogni Imitazione. Truccatori, costumiste, vocal coach, insegnanti di recitazione e ballo. La preparazione della recitazione è stata fatta da Emanuela Aureli, un mix di divertimento, risate, lavoro e tanti complimenti. Con la mia vocal coach Dada poi abbiamo lavorato su tanti aspetti, respirazione e vocalità per equilibrare il tutto, affinché potesse essere una vera e propria imitazione de La Rappresentante di lista. Le costumiste mi hanno creato un look pazzesco, difficile da indossare, ma perfetto per il brano ciao ciao. Per un momento mi sono sentita al Festival di Sanremo, perché la grafica replicava in modo magistrale quel momento. Infine che dire le mie emozioni erano tante mentre attendevo l’ascensore che si aprisse ma personalmente ero molto concentrata su tutto il lavoro fatto nei giorni precedenti, un po’ preoccupata ma non troppo, perché Carlo Conti in questo è stato rassicurante mettendomi a mio agio con parole di grande Incoraggiamento. Contentissima di aver ricevuto anche i complimenti di Eros Ramazzotti su instagram”.





Serena De Bari uscirà il 12 Gennaio con il nuovo singolo “Novità, prodotto da Luca Venturi e TempoXso per Ontheset/Artist first/Starpoint Corporation, un brano dalle sonorità dance che ci farà scatenare.