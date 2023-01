(Credits Mattia Guolo)

MILANO - Venerdì 13 gennaio 2023. Tananai conquista il #1 posto della classifica airplay con “Abissale”, che diventa il brano più trasmesso dalle radio in questa settimana, raggiungendo la vetta anche della chart Earone airplay Tv.

In “Abissale”, le parole raccontano tramonti, albe e metafore di un amore che si sta lentamente concludendo, evidenziando più le differenze che le passioni comuni, mentre la musica e la voce di Tananai, in un lento e dolce crescendo, avvolgono l’ascoltatore in un abbraccio da cui traspare tutta la nostalgia per la storia vissuta.

Scritto, composto e prodotto interamente da Tananai, “Abissale”, certificato disco d’oro, è il singolo che ha aperto la nuova stagione musicale dell’artista, realizzatasi nell’album “RAVE, ECLISSI”, pubblicato lo scorso novembre. Sono 15 i brani che compongono il disco, prodotto dallo stesso Tananai con la co-produzione in alcune tracce di Davide Simonetta.

Dopo l’appuntamento del prossimo febbraio sul palco del Teatro Ariston, dove Tananai sarà in gara al 73° Festival di Sanremo con il brano “Tango”, il giovane cantautore tornerà ad esibirsi live nel tour RAVE, ECLISSI LIVE 2023, prodotto da Friends and Partners. A partire da venerdì 5 maggio 2023, l’artista calcherà il palco del Palapartenope di Napoli (precedentemente alla Casa della Musica – sold out), per poi proseguire al Palazzo dello Sport di Roma sabato 6 maggio (precedentemente all’Atlantico Live – sold out), emozionare il proprio pubblico al Mediolanum Forum di Milano lunedì 8 maggio (precedentemente al Fabrique il 18 maggio – sold out), continuando mercoledì 10 maggio al Tuscany Hall di Firenze, fino all’ultimo appuntamento a Padova, sabato 13 maggio al Gran Teatro Geox.