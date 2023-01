Taranto, quasi 30 kg di botti illegali detenuti nel vano autoclave: un arresto

TARANTO - Ancora ottimi risultati dei servizi mirati alla ricerca di “botti” illegali predisposto in occasione delle festività natalizie.I Falchi della Squadra Mobile con i poliziotti della Squadra Amministrativa della Pas, hanno tratto in arresto un uomo perché presunto responsabile del reato di detenzione illegale di artifizi pirotecnici.Nel corso di un servizio mirato di monitoraggio, i poliziotti si sono accorti degli anomali trasferimenti, all’interno di un palazzo, di scatole di cartone ad opera di un soggetto già noto alle Forze dell’Ordine.Decisi ad effettuare un controllo più approfondito, l’uomo non è stato in grado di fornire alcuna spiegazione plausibile circa la sua presenza all’interno del vano autoclave del condominio dove risiedeva.Messo alle strette, l’uomo ha consentito l’accesso, attraverso la chiave di cui era munito, al vano autoclave dove erano detenuti illegalmente n. 366 manufatti esplodenti artigianali, di varie forme e tipologie per un peso lordo di quasi 30 kg.Peraltro, gli stessi erano detenuti in un vano assolutamente non idoneo attesa la presenza al piano superiore di appartamenti.Il materiale rinvenuto è stato sequestrato e messo in sicurezza dal Nucleo Artificieri della Questura.Trasmessi gli atti alla Autorità Giudiziaria competente, l’uomo è stato tratto in arresto.