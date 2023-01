Saponaro e Zizza (Lega): "Ottima la possibilità di istituire una sede del Maxxi a Brindisi"

- "Come segreteria provinciale della Lega di Brindisi abbiamo apprezzato la proposta del Sottosegretario Sgarbi di valutare la possibilità di istituire una sede del Maxxi a Brindisi, siamo molto soddisfatti che anche il neo presidente del Maxxi Alessandro Giuli, abbia dato la disponibilità di valutare tale proposta. Sappiamo bene che si tratta di un argomento che potrebbe dare a Brindisi un’immagine importante sotto l’aspetto culturale ed è per questo che abbiamo coinvolto il nostro Presidente della 7 commissione Cultura del senato sen. Roberto Marti" si legge in una nota stampa a cura del segretario cittadino di Brindisi della Lega, Ercole Saponaro, e del segretario provinciale di Brindisi della Lega, Vittorio Zizza.