Tennis, Australian Open: trionfa il serbo Novak Djokovic

via Australian Open fb





Djokovic da domani torna numero 1 al mondo nella Classifica ATP maschile. Prima di questi Australian Open il tennista serbo era quinto. Il greco Stefanos Tstitsipas è quarto. Djokovic è senza nessun dubbio il tennista più forte nel mondo.

Il serbo Novak Djokovic vince gli Australian Open di tennis maschile. Supera in finale in tre set, 6-3 7-6 7-6 il greco Stefanos Tsitsipas. Per il serbo ventiduesimo titolo del Grande Slam nella sua carriera di tennista. In totale 93 successi per Djokovic nella sua storia come giocatore. Il serbo trionfa per la decima volta agli Australian Open a Melbourne.