Tennis, Australian Open: Tsitsipas vola in semifinale

Per Khachanov prima semifinale della sua carriera di tennista agli Australian Open. Tra le donne nei quarti di finale la kazaka Elena Rybakina vince 6-2 6-4 con la lettone Jelena Ostapenko. La bielorussa Viktorjia Azarenka supera 6-4 6-1 l’americana Jessica Pegula.

- Nei quarti di finale degli Australian Open a Melbourne di tennis il greco Stefanos Tsitsipas vince 6-3 7-6 6-4 con il ceco Jiri Lehecka e si qualifica per la semifinale. Il russo Karen Khachanov supera l’americano Sebastian Korda per il ritiro per l’infortunio al polso destro dell’americano nel terzo set sul 3-0 per il russo dopo che Khachanov vince il primo set 7-6 e il secondo set 6-3.