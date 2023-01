Tennis: Flavia Pennetta entrerà nella Walk of Fame di Roma

Flavia Pennetta ha meritato questo importante riconoscimento perché è stata la prima tennista azzurra ad entrare nella Top Ten della Classifica WTA nel 2009 e il 28 Settembre 2015 è diventata numero 6 al mondo dopo la storica vittoria agli Usa Open.

L’ex tennista Flavia Pennetta 40 anni di Brindisi entrerà nella Walk of Fame di Roma. Lo ha deciso la giunta nazionale del Coni su proposta del presidente Giovanni Malagò. La Walk of Fame è il percorso stradale della Capitale d’ Italia dove sono presenti le targhe degli ex sportivi Italiani che nella loro carriera si sono affermati con orgoglio per la nostra nazione e hanno fatto conoscere l’Italia a livello mondiale per i loro traguardi.