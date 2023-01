Minacce a Cuperlo, Mazzarano, Decaro e Bucci: la solidarietà del M5S

BARI - "Esprimiamo la nostra solidarietà a Michele Mazzarano, Antonio Decaro, Gianni Cuperlo e alla segretaria della Cgil di Bari Gigia Bucci, bersagli di vergognosi attacchi da parte di un gruppo no vax. La violenza va sempre condannata in ogni sua forma. Non possiamo abbassare la guardia davanti a simili episodi e auspichiamo che presto vengano individuati gli autori delle minacce e dei manifesti con svastiche e scritte offensive diffusi attraverso i social". Così in una nota il gruppo consiliare del M5S Puglia.