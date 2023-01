Tennis, United Cup: l'Italia ko 4-0 con gli Stati Uniti in finale

via United Cup fb





Nel terzo singolare Matteo Berrettini perde 7-6 7-6 con l’americano Taylor Fritz. Nel quarto singolare Lucia Bronzetti perde 6-3 6-2 con l’americana Madison Keys. Non si gioca il doppio misto nel quale Martina Trevisan e Matteo Berrettini dovevano sfidare gli americani Jessica Pegula e Taylor Fritz. Gli Stati Uniti vincono la United Cup.

Nella finale della United Cup in Australia di tennis l’Italia perde 4-0 a Sydney con gli Stati Uniti. Nel primo singolare Martina Trevisan perde 6-4 6-2 con l’americana Jessica Pegula. Nel secondo singolare Lorenzo Musetti perde con l’altro americano Frances Tiafoe per il ritiro per l’infortunio alla spalla di Musetti nel secondo set dopo che Tiafoe vince 6-2 il primo set.