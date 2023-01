Tennis, United Cup: l'Italia perde 3-2 con la Polonia ma è ripescata in semifinale





Nel terzo singolare Matteo Berrettini prevale 6-4 3-6 6-3 con il polacco Hubert Hurkacz. Nel quarto singolare Lucia Bronzetti è sconfitta 6-1 6-2 dalla polacca Magda Linette. Nel doppio misto Camilla Rosatello e Lorenzo Musetti perdono 6-1 6-2 con i polacchi Iga Swiatek e Hubert Hurkacz.

- Nei quarti di finale della United Cup in Australia di tennis l’Italia perde 3-2 a Brisbane con la Polonia ma è ripescata in semifinale per il migliore quoziente set rispetto alla Gran Bretagna. Nel primo singolare Lorenzo Musetti vince 6-1 6-1 con il polacco Daniel Michalski. Nel secondo singolare Martina Trevisan perde 6-2 6-4 con l’altra polacca Iga Swiatek.