Basket, Happy Casa Brindisi: Caffè Fadi nuovo gold sponsor

La specialità dell’azienda è in particolare il caffè espresso. I chicchi di caffè prodotti da Fadi sono miscelati e tostati con strutture tecnologiche di alta qualità. L’azienda soddisfa i clienti più esigenti. Il Gold Sponsor Caffè Fadi garantirà un sostegno economico importante per questa stagione di basket alla squadra pugliese.

In A/1 di basket maschile nell’ Happy Casa Brindisi Caffè Fadi è il nuovo Gold Sponsor. Il contratto scadrà il 30 Giugno 2023. L’azienda ha sede a Francavilla Fontana in provincia di Brindisi dal 2014. Produce il caffè con una torrefazione artigianale per tutta la Puglia. E’ all’avanguardia nella ricerca delle materie prime per il caffè.