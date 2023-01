Serie C: il Monopoli acquista Giannotti e Mulè

L’allenatore della squadra biancoverde pugliese Giuseppe Pancaro richiederà ancora un centrocampista un difensore e un centravanti. E’ stato ceduto il centrocampista Renato Cascella in prestito all’Altamura in Serie D. L’attaccante Simone Simeri è andato via dal Monopoli. E’ stato ceduto in prestito all’ Imolese in Serie C.

- In Serie C il Monopoli ha acquistato in prestito il centrocampista Pasquale Giannotti 24 anni dal Crotone. Ingaggiato il difensore Erasmo Mulè 24 anni in prestito dalla Juventus Next Gen. Interesse per l’attaccante Cosimo Francesco Patierno 31 anni della Virtus Francavilla Fontana. La trattativa sarà difficile per l’ingaggio molto alto.