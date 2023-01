Torturato e ucciso in Iran, aveva studiato a Bologna

E' stato torturato "tanto, al punto che dopo 20 giorni di coma è morto", secondo quanto riferito a Noury da fonti in Iran. Il ragazzo sarebbe stato rilasciato dopo i pestaggi per evitare che si sentisse male mentre era in cella, ma subito dopo è entrato in coma.



"Il nuovo anno inizia con questa notizia per darci un avviso sulle violazioni dei diritti umani che si verificano nella regione di Swana e in particolare in Iran. Unibo ha ora una nuova vittima della libertà di espressione. Purtroppo, questa volta, era troppo tardi per salvarlo. Tutte le mie condoglianze alla sua famiglia e a noi per questa grande perdita". Lo dice Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Unibo arrestato in patria il 7 febbraio 2020 fino all'8 dicembre 2021 e tuttora sotto processo per reati d'opinione.

Il 30enne Mehdi Zare Ashkzari è morto in Iran dopo venti giorni di coma a seguito di torture. Ashkzari in passato aveva studiato Farmacia a Bologna, dove aveva lavorato anche in una pizzeria per mantenersi gli studi. A dichiararlo a Editoriale Domani Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia.