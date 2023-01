Traffico di droga tra Albania e Puglia: Gdf Bari sequestra una tonnellata di cocaina su una nave mercantile

BARI - Le Fiamme gialle di Bari hanno sequestrato circa una tonnellata di cocaina trasportata su una nave mercantile. Il sequestro è avvenuto ieri sera nel porto di Savona. Le indagini hanno ricostruito l’operatività di un’associazione a delinquere dedita al traffico transnazionale di cocaina, che opererebbe nel centro-sud Italia in collaborazione con esponenti della criminalità albanese.Il 2 gennaio scorso, i finanzieri del capoluogo pugliese, dopo una perquisizione in un appartamento adibito a B&B nel comune di Celle Ligure (Sv), dove i trafficanti avevano stoccato lo stupefacente giunto al porto, avevano proceduto al sequestro di oltre 3,5 quintali di cocaina, con il conseguente arresto in flagranza di 4 albanesi responsabili del traffico illecito.Le successive indagini hanno consentito di acquisire elementi riguardo l’arrivo al porto di Savona di un’ulteriore nave mercantile, battente bandiera di Hong Kong, partita dal porto di Santos in Brasile il 30 dicembre e che avrebbe trasportato un altro ingente carico di cocaina, destinato all’organizzazione criminale. Pertanto le fiamme gialle baresi l’hanno aspettata e ispezionata, sequestrando 741 panetti di cocaina, imballati in 26 involucri di cellophane, abilmente nascosti nelle “prese a mare” dei motori dell’imbarcazione, per un peso complessivo di circa 1 tonnellata.