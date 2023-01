Più sicuri e anonimi, i casinò in Bitcoin sono destinati a crescere

Cosa sono i Bitcoin?



I Bitcoin sono monete virtuali che si creano e si scambiano solo in via digitale. Mentre le valute tradizionali sono emesse dai singoli Stati, attraverso le rispettive banche centrali, i Bitcoin vengono creati e scambiati tramite una catena digitale crittografata, chiamata blockchain. La blockchain registra tutti gli scambi monetari e certifica la proprietà della valuta. Grazie a questo sistema crittografico solo la persona che possiede la chiave di decriptazione potrà effettuare operazioni sul portafoglio.



Come si ottengono i Bitcoin?



Il portafoglio virtuale nel quale raccogliere i propri Bitcoin si chiama "portafoglio digitale". Per creare un portafoglio in Bitcoin, bisogna attivare un contratto con una piattaforma che gestisce criptovalute. Tutte le transazioni, in acquisto e in vendita, vengono inserite nel registro della blockchain.



Per accedere al portafoglio digitale è necessario avere la chiave di decriptazione, che contiene tra 27 e 32 caratteri alfanumerici. L'elemento identificativo del portafoglio in Bitcoin quindi è il codice, non il nome e il cognome dei possessori. Una parte della chiave è pubblica, in modo da poter riconoscere i soggetti ai quali accreditare i Bitcoin. La parte privata invece ha il valore di una firma digitale ed è necessaria per autenticare ogni transazione.



Come giocare in un casinò in Bitcoin?



I cripto-casinò utilizzano la stessa tecnologia delle criptovalute, un sistema nel quale lo scambio di Bitcoin, in giocate o vincite, è completamente sganciato dalla valuta tradizionale. Le transazioni virtuali cioè non avvengono attraverso il conto corrente o la carta di credito.



Il primo passo quindi è creare un portafoglio Bitcoin, scaricare l'app per le transazioni e successivamente aprire un account in un casinò. Dal sito del casinò si seleziona l’opzione relativa alla moneta virtuale e si procede all'operazione. Il sistema in genere fornisce un QR code, da scansionare con l'app per dare conferma dell'operazione.



Come depositare e prelevare Bitcoin in un casinò?



Per depositare o ricevere Bitcoin bisogna possedere la stringa di numeri e lettere che identifica il credito in Bitcoin. A questo punto si può iniziare a giocare.



Alcuni casinò in Bitcoin effettuano un cambio nella moneta corrente. Nel caso di un giocatore italiano, il cambio avviene in euro. Altre piattaforme permettono invece di giocare direttamente in Bitcoin. Il prelievo, in tale circostanza, avviene senza bisogno di cambiare la criptovaluta in valuta tradizionale.



In alcuni casinò online inoltre il servizio di prelievo delle vincite è immediato, mentre in altri può essere necessario qualche giorno prima di poter precedere al ritiro della somma. Al pari del prelievo ordinario anche quello tramite Bitcoin è soggetto a tasse.