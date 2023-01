Tragedia a Cerignola, bimbo accusa forti dolori alla testa e muore in casa: aveva 8 anni

CERIGNOLA (FG) - Dramma a Cerignola. Un bimbo di 8 anni, dopo aver avvertito forti dolori alla testa sia ieri sera che questa mattina, è morto. La mamma dopo qualche ora è andata nella sua stanza per svegliarlo, ma il piccolo non respirava più. Vana la corsa del 118 in ospedale.Le indagini sono state affidate alla Procura di Foggia, è atteso ora l'esito del medico legale. La salma si trova nell'Ospedale Tatarella di Cerignola dove sono intervenuti i Carabinieri e gli agenti della Polizia locale per cercare di tranquillizzare la famiglia del bambino, presa da uno stato di forte agitazione alla notizia del decesso.