Tragedia sul lavoro a Foggia: operaio muore schiacciato da camion

FOGGIA - Nuovo dramma al lavoro in Puglia. Un operaio foggiano di 47 anni, Rocco Romano, è morto schiacciato da un camion su cui stava effettuando dei lavori di manutenzione.L'incidente è avvenuto questo pomeriggio nel parcheggio del 'C.d. Srl' in cui lavorava la vittima. Alcuni dipendenti dell'azienda hanno chiamato i soccorsi ma quando è arrivato il personale del 118 non ha potuto fare altro che accertarne la morte.Sono intervenuti sul posto anche gli uomini del Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (Spesal) che stanno effettuando accertamenti sulla condizione lavorativa della vittima. Al via le indagini della Polizia.