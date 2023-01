Trinitapoli, Nicola Di Feo giovane interprete nella fiction del commissario Lolita Lobosco

Il giovane attore casalino interpreta il fidanzatino della ragazzina Lolita Lobosco da giovane ritornando indietro nel tempo di quando Lolita era una ragazzina. Un percorso intrapreso grazie alla complicità della famiglia in particolare dei suoi genitori Francesco e Lidia che lo hanno sostenuto ed incoraggiato. Pur essendo molto giovane il curriculum di Nicola è abbastanza interessante, partecipazioni al fianco di grandi nomi del cinema e del teatro italiano da Giancarlo Giannini, Alessandro Preziosi, Michele Placido, Violante Placido.





Ma i progetti per il tenace giovanissimo non accennano a fermarsi. E' in corso una frequentazione di un master di recitazione al fianco di un genio del cinema italiano come Gabriele Muccino. Chiaro il messaggio del giovane Nicola che ha rivolto ai cittadini trinitapolesi anticipando l’inizio della prima puntata: "Farà piacere a chi mi conosce che ho avuto l’onore di interpretare una parte importante nella seconda stagione del Commissario Lolita Lobosco, per ora non posso svelarvi in quale puntata comparirò… vi tocca seguirle tutte".

- Per Nicola Di Feo si è realizzato in parte un grande desiderio, il sogno della vita per il quindicenne di Trinitapoli, un’aspirazione personale inseguito per molto tempo che oggi è stato parzialmente raggiunto. Nicola interpreta una parte nella seconda stagione della fiction su Rai Uno il Commissario Lolita Lobosco che ha come protagonista la l’attrice Luisa Ranieri, liberamente tratto dai romanzi di Gabriella Genisi.