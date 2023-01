Ucraina: più armi dagli alleati, ma Berlino frena sui Leopard

Zelensky: "Combatteremo per i carri armati" e aggiunge "Questo incontro rafforza la nostra resilienza". Il ministro della Difesa italiano Crosetto: "Ogni giorno è importante per risolvere la crisi in atto. Ci aspettiamo un'escalation della guerra nelle prossime settimane con un aumento esponenziale degli attentati".





Intanto Washington autorizza l'invio di altri 2,5 miliardi di dollari di armi a Kiev, inclusi 90 carri armati Stryker e 59 veicoli Bradley.

Ieri in Germania l'incontro tra Usa e alleati per coordinare gli aiuti all'Ucraina. Berlino promette altre armi ma si smarca sui Leopard. "L'Italia sta fornendo sostegno in molti modi" a Kiev, dice Stoltenberg. Ancora propaganda da Mosca contro Roma: un carro armato italiano è stato distrutto sul campo, dice l'ambasciata russa.