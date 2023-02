A Bari martedì 7 febbraio vernissage del circuito 'XCO Borbonica Cup'

BARI - Si terrà martedì 7 febbraio a Bari la presentazione ufficiale del circuito XCO Borbonica Cup che rappresenta la grande novità del calendario giovanile 2023 della mountain bike per le categorie esordienti e allievi.Un progetto ambizioso che contribuirà a dare una fondamentale svolta allo sviluppo dei giovani talenti del fuoristrada grazie alla sinergica unione dei quattro comitati organizzatori del Ciclo Team Laerte per la Puglia (12 febbraio la prima prova a Laterza), Asd Bike 1275 per la Sicilia (19 marzo la seconda prova a Nizza di Sicilia), Rampikevoli Mtb per la Campania (14 maggio la terza prova ad Eboli) e l’Italia Sport Team per la Calabria (25 giugno la quarta ed ultima prova a Rocca Imperiale con premiazione finale di tutto il circuito).Interverranno Gianfranco Lopane (assessore al turismo della Regione Puglia), Carmine Acquasanta (vice presidente nazionale vicario della Federazione Ciclistica Italiana), Massimo Ghirotto (presidente della commissione nazionale fuoristrada FCI), i sindaci e i rappresentanti delle amministrazioni comunali di Laterza, Nizza di Sicilia, Eboli e Rocca Imperiale, i presidenti dei comitati regionali FCI Puglia Giuseppe Calabrese, FCI Sicilia Diego Guardì, FCI Campania Giuseppe Cutolo e FCI Calabria Francesco Corrado.Il battesimo del circuito XCO Borbonica Cup, in parallelo alla presentazione dei circuiti regionali del fuoristrada sotto l’egida della Federciclismo Puglia (gare marathon e granfondo), avrà luogo alle 11:00 presso la sala conferenze dell’Assessorato al Turismo Regione Puglia alla Fiera del Levante a Bari (lungomare Starita, padiglione 107).