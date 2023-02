BERLINO - Dal Padiglione della Regione Puglia allestito a Berlino a Fruit Logistica, la più importante fiera europea dell’agricoltura, arriva un forte messaggio: i contratti di filiera rappresentano una importante opportunità per le tante piccole e medie imprese che costituiscono il tessuto connettivo dell’agricoltura meridionale, mettendole in condizione di affrontare e vincere le sfide della globalizzazione.Ma perché questi contratti siano performanti è necessario che siano supportati da professionisti in grado di assistere le aziende a 360° durante tutte le fasi dell’attività, dalla coltivazione fino alla commercializzazione del prodotto, la formula innovativa di facciamoFILIERA.Se ne è parlato in un workshop organizzato a Fruit Logistica, proprio nel Padiglione della Regione Puglia, da facciamoFILIERA srls, un evento moderato dal presidente del consorzio Global Fresh Fruit, Francesco De Filippis, il quale introducendo i lavori, ha enfatizzato l'importanza dell'aggregazione, tanto da aver portato il suo Consorzio ad assumere il ruolo di interfaccia del territorio con il mondo agricolo in diversi progetti di investimento.Ricco il parterre dei partecipanti, iniziando da Daniela Barreca, amministratore unico di facciamoFILIERA srls, la quale ha ringraziato l'Assessore regionale all'Agricoltura Donato Pentassuglia che, oltre a patrocinare l’evento, ha sostenuto il percorso intrapreso per lo sviluppo e l’aggregazione tra istituzioni, consulenza ed aziende agricole, per poi concludere l’intervento con la citazione di Helen Keller “da soli possiamo fare poco, insieme possiamo fare molto” per esplicitare il ruolo di ognuno dei partecipanti nello sviluppo di un percorso lavorativo.Ha preso successivamente la parola il Dott. Francesco Paolicelli, Presidente della IV Commissione Permanente Agricoltura Sviluppo Economico del Consiglio Regionale della Puglia, il quale, portando i saluti dell’Assessore Donato Pentassuglia, ha rimarcato l’importanza del ruolo delle istituzioni a sostegno delle imprese, sottolineando con piacere la partecipazione delle stesse alla Fruit Logistic, un segnale importante di interesse a testimonianza della volontà di cambiamento; lo stesso, infine, ha espresso apprezzamento nei confronti del gruppo facciamoFILIERA per aver tracciato la strada di un nuovo modo di fare consulenza.Medesimo riconoscimento è stato sottolineato dal Dott. Gianluca Nardone, Direttore Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, il quale ha anche manifestato la disponibilità di tutta la sua struttura tecnica ad ogni possibile confronto.Ha poi preso la parola l’On. Gianfranco Chiarelli, Commissario straordinario Camera di Commercio di Taranto – il quale, tracciando un puntuale quadro sullo sviluppo dell’export italiano, sottolineava l’interesse verso le zone di produzione del Mezzogiorno, manifestando anche la disponibilità dell’Ente camerale a supportare tali iniziative, per poi apprezzare in modo significato il nuovo modus operandi di facciamoFILIERA.Sulle certificazioni è intervenuto il Dott. Enrico De Micheli, A.D. Agroqualità SpA, il quale, rifacendosi all’introduzione di Francesco De Filippis, ha confermato la necessità di adeguare il sistema produttivo con le necessarie certificazioni atte a predisporre il prodotto verso un mercato globale.Per Union Camere è poi intervenuto il Dott. Luigi Triggiani che, apprezzando lo sforzo profuso dalle aziende per rimettersi in moto pur in un periodo post pandemico che ancora presenta elementi di crisi, ha confermato la disponibilità e la volontà alla promozione e al coordinamento delle imprese con misure specifiche di sostegno.Si è collegato a questo intervento il Dott. Vincenzo Cesareo, Presidente di Agromed sb, che ha sottolineato come tali iniziative possono trovare conforto nella futura operatività della piattaforma Logistica di Agromed, per poi ringraziare facciamoFILIERA per aver identificato in Agrome sb il possibile partner a supporto dei progetti di filiere dei quali la stessa società è beneficiaria indiretta.Il Dott. Giacomo Suglia, presidente Apeo ha ufficializzato la nuova partnership creatasi con il gruppo facciamoFILIERA e, rivolgendosi alle istituzioni presenti, tra le quali anche il Sindaco di Palagiano, ha chiesto la disponibilità a replicare sul territorio questo importante momento di informazione e confronto.Ha poi preso la parola Dott.ssa Grazia Bozza di facciamoFILIERA, che ha evidenziato la centralità dell’importanza della buona e sostenibile consulenza al fianco delle aziende in un’ottica di ammodernamento e sviluppo.Francesco De Filippis ha concluso l’evento con queste parole: «l’importanza di questo workshop non deve essere vista come una immediata risoluzione dei problemi, ma bensì come l’inizio di un percorso sinergico in grado di coinvolgere tutti gli attori interessati allo sviluppo del comparo agricolo».