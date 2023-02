CASTELLANA GROTTE (BA) – “Tauro-Viterbo Young Radio”: una bellissima esperienza formativa per gli studenti della Scuola Secondaria di primo grado (corso musicale) e per gli alunni delle classi V (tempo pieno) Scuola Primaria, dell’I.C. Tauro Viterbo di Castellana Grotte. L’iniziativa, promossa e organizzata dall’associazione Giovani Castellanesi e Radio Puglia, ha permesso loro di esplorare il mondo dell’informazione e osservare da vicino i luoghi della comunicazione, con particolare riferimento alla radio.“Riscoprendo la figura di Guglielmo Marconi, fondatore della radio – ha detto Giovanni Campanella presidente dell’associazione – abbiamo voluto valorizzare le realtà del territorio come Radio Puglia. Sono passati 45 anni dalla sua fondazione, è nata nel giugno del 1978 da un’idea del ventenne e lungimirante Marino Di Lorenzo (in arte Maurizio Di Bari), ancor oggi editore della medesima emittente e proprietario insieme ai suoi due figli Danny Di Lorenzo (Direttore Artistico) e Tea Di Lorenzo (Direttrice Responsabile della testata giornalistica periodica RADIO PUGLIA), radicata sul territorio come azienda solida e unica nel suo genere per l’alta fidelizzazione e il contatto con i suoi radioascoltatori”.L’evento, programmato nell’ambito della Giornata Mondiale della Radio, World Radio Day (WRD), proclamata dall’Unesco, ha entusiasmato gli studenti che si sono approcciati agli apparecchi radiofonici in AM ed FM scoprendone la forza mediatica, socio-culturale ed economica ed altri strumenti di diffusione sonora.“Scoprire i segreti della messa in onda, vivere l’emozione di una diretta, partecipare alla costruzione di un programma - ha detto la dirigente Carmela Pellegrini – ha un valore educativo ed esperienziale indelebile. Gli studenti hanno arricchito non solo il proprio bagaglio di conoscenze ma sono stati stimolati a leggere in modo critico ciò che gli accade intorno diventando protagonisti del proprio apprendimento”.