MARTIGNANO (LE) - Domani a Martignano va in scena ๐Ÿ’๐Ÿ‘° ๐‚๐š๐ซ๐ง๐ž๐ฏ๐š๐ฅ๐ž ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐†๐ซ๐ž๐œ๐ข̀๐š ๐’๐š๐ฅ๐ž๐ง๐ญ๐ข๐ง๐š ๐ž ๐Œ๐š๐ซ๐ญ๐ข๐ ๐ง๐š๐ง๐ž๐ฌ๐ž ๐‘‡๐‘Ž ๐ถ๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘›๐‘–๐‘Ž̀๐‘—๐‘Ž ๐‘–๐‘›๐‘’ ๐‘Ž๐‘™๐‘œ̀! ๐ผ๐‘™ ๐ถ๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘›๐‘’๐‘ฃ๐‘Ž๐‘™๐‘’ ๐‘’̀ ๐‘‘๐‘– ๐‘ก๐‘ข๐‘ก๐‘ก๐‘–! Tra le vie del paese griko sfileranno carri allegorici e gruppi mascherati, appuntamento alle ore 15.00 tra Via Roma e Piazza della Repubblica.A Martignano di si torna a festeggiare alla grande il Carnevale della Grecรฌa Salentina e Martignanese con la partecipazione di Carri allegorici e Gruppi mascherati provenienti da vari paesi del Salento.Ad aprire la parata carnevalesca gli ๐’๐›๐š๐ง๐๐ข๐ž๐ซ๐š๐ญ๐จ๐ซ๐ข ๐ž ๐Œ๐ฎ๐ฌ๐ข๐œ๐ข ๐‚๐ข๐ญ๐ญ๐š̀ ๐๐ข ๐Ž๐ซ๐ข๐š, con loro l’entusiasmo, l’allegria, la fantasia, di migliaia di persone mascherate che attraverseranno le vie principali del piccolo borgo griko. La comunitร di Martignano parteciperร con un gruppo di 170 persone nato nell’ambito delle attivitร didattiche dell’Istituto Comprensivo di Calimera, Martignano e Caprarica di Lecce che porrร l’accento sul tema della Pubblica Felicitร , una riflessione collettiva che impegna il paese natale del Marchese dei Lumi Giuseppe Palmieri. Una sfida che mette in relazione il soddisfacimento dei bisogni della comunitร e la piena espressione dell’individuo che la compone.L’omaggio all’Illuminista piรน importante del Salento, nato a Martignano nel 1721 e morto a Napoli nel 1793, si inquadra nell’ambito del progetto comunale Letture Felici, vincitore del bando Cittร che legge 2020 del Centro per il Libro e la Lettura.Con la Sfilata tornano i premi artistici del Carnevale Griko, voluti per valorizzare i talenti e le eccellenze artistiche del territorio. Per l’edizione 2023 al Primo Classificato Carri allegorici e al Primo Classificato Gruppi mascherati andrร in premio l’๐’๐’‘๐’†๐’“๐’‚ “๐‘ช๐’–๐’๐’“๐’Š ๐’„๐’–๐’„๐’Š๐’•๐’Š” ๐’ ๐’†๐’๐’’๐’‚๐’“๐’•๐’Š๐’”๐’•๐’‚ ๐’”๐’‚๐’๐’†๐’๐’•๐’Š๐’๐’‚ ๐‘ท๐’‚๐’Ž๐’†๐’๐’‚ ๐‘ด๐’‚๐’ˆ๐’๐’Š๐’†.La Sfilata sarร inclusiva e accessibile con l’allestimento di un’area ad hoc con ingresso e assistenza riservati ai diversamente abili. Inoltre, grazie al partenariato con l’Ente Nazionale Sordi di Lecce, un ๐’Š๐’๐’•๐’†๐’“๐’‘๐’“๐’†๐’•๐’† ๐‘ณ๐‘ฐ๐‘บ commenterร dal palco della giuria il passaggio dei carri e gruppi per tutta la sfilata e la relativa premiazione.Il Carnevale Griko รจ il risultato del lavoro del ๐‘ช๐’๐’Ž๐’–๐’๐’† ๐’ ๐’Š ๐‘ด๐’‚๐’“๐’•๐’Š๐’ˆ๐’๐’‚๐’๐’, del ๐‘ช๐’๐’๐’“๐’ ๐’Š๐’๐’‚๐’Ž๐’†๐’๐’•๐’ ๐’ ๐’†๐’ ๐‘ช๐’‚๐’“๐’๐’†๐’—๐’‚๐’๐’† ๐‘ฎ๐’“๐’Š๐’Œ๐’ (๐‘ท๐’“๐’ ๐‘ณ๐’๐’„๐’ “๐‘จ. ๐‘ด๐’‚๐’“๐’•๐’‚๐’๐’” ๐’ ๐’Š ๐‘ด๐’‚๐’“๐’•๐’Š๐’ˆ๐’๐’‚๐’๐’, ๐‘ฎ๐’“๐’–๐’‘๐’‘๐’ ๐‘ซ๐’๐’๐’‚๐’•๐’๐’“๐’Š ๐’ ๐’Š ๐‘บ๐’‚๐’๐’ˆ๐’–๐’† ๐‘ญ๐’“๐’‚๐’•๐’“๐’†๐’” “๐‘จ. ๐‘น๐’๐’”๐’‚๐’•๐’” ๐‘ด๐’‚๐’“๐’•๐’Š๐’ˆn๐’‚๐’๐’, ๐‘ถ๐’‘๐’†๐’ ๐‘ช๐’๐’๐’‘๐’†๐’“๐’‚๐’•๐’Š๐’—๐’‚ ๐’”๐’๐’„๐’Š๐’‚๐’๐’† ๐’ ๐’Š ๐‘ท๐’‚๐’“๐’„๐’ ๐‘ท๐’‚๐’๐’Ž๐’Š๐’†๐’“๐’Š), dell'๐‘ฐ๐’”๐’•๐’Š๐’•๐’–๐’•๐’ ๐‘ช๐’๐’Ž๐’‘๐’“๐’†๐’๐’”๐’Š๐’—๐’ ๐’ ๐’Š ๐‘ช๐’‚๐’๐’Š๐’Ž๐’†๐’“๐’‚, ๐‘ช๐’‚๐’‘๐’“๐’‚๐’“๐’Š๐’„๐’‚ ๐’ ๐’Š ๐’๐’†๐’„๐’„๐’† ๐’† ๐‘ด๐’‚๐’“๐’•๐’Š๐’ˆ๐’๐’‚๐’๐’, del ๐‘ฎ๐’“๐’–๐’‘๐’‘๐’ ๐‘จ๐’Ž๐’Š๐’„๐’Š ๐’•๐’† ๐’๐’– ๐‘ท๐’‚๐’–๐’๐’Š๐’๐’– e della comunitร che anima la ๐‘บ๐’‚๐’“๐’•๐’๐’“๐’Š๐’‚ ๐‘ท๐’๐’‘๐’๐’๐’‚๐’“๐’†.Le celebrazioni per il Carnevale continueranno ๐‘ด๐’‚๐’“๐’•๐’†๐’ ๐’Š̀ 21 ๐’‡๐’†๐’ƒ๐’ƒ๐’“๐’‚๐’Š๐’ 2023 con i tradizionali riti de La Morte te lu Paulinu Cazzasassi l’evento che condensa lo spirito del Carnevale e lo espia in un rito di trapasso dall’opulenza alla penitenza ed al raccoglimento spirituale.Dalla mattina alla sera l’intera comunitร di Martignano sarร coinvolta con i riti funebri, dalla veglia Chiangimorti presso la Sartoria popolare in Piazza Palmieri (ore 18.00) al corteo funebre per le vie del centro (ore 18.30 circa), allo spettacolo teatrale in vernacolo (ore 19.00 circa), al tradizionale pasto consolatorio (Lu Consulu!), con la lettura del testamento e infine con il rogo dell’amato Paulinu e l’arrivo delle Quaremme.๐‘ฐ๐’๐’‡๐’ Tel. 389.5544424 – www.carnevaledellagreciasalentina.it