ALTAMURA (BA) - Prosegue il festival dell’Alta Murgia. Per il terzo appuntamento in programma, Altamura si prepara ad accogliere una delle stelle del pianismo internazionale: Leonora Armellini.Domenica 26 febbraio, al Teatro Mercadante, la pianista padovana che ha raggiunto l’olimpo del pianismo internazionale classificandosi quinta al prestigioso Concorso Pianistico Internazionale “Fryderyk Chopin” di Varsavia si esibirà proprio con l’esecuzione di alcune tra le più importanti opere del compositore polacco, musicista romantico per eccellenza.Un risultato, quello raggiunto dalla Armellini al concorso pianistico tra i più importanti al mondo, reso ancora più eccezionale dal fatto che nessuna donna italiana prima di lei era mai riuscita a scalare le vette della competizione e che è arrivato dopo una serie di altri trionfi per la pianista. All’età di 17 anni, la giovane si è, infatti, diplomata con lode presso l’Accademia di S. Cecilia di Roma, diventando, così, la più giovane laureata presso la prestigiosa istituzione. Sempre giovanissima, aveva già vinto il “Premio Janina Nawrocka” per la “straordinaria musicalità e la bellezza del suono” e, nel 2005, le è stato assegnato all’unanimità il XXII Premio Venezia, riservato ai migliori diplomati dei Conservatori italiani.Oggi, la Armellini è docente di Pianoforte presso il Conservatorio di Adria, co-autrice di un libro di divulgazione musicale dal titolo “Mozart era un figo, Bach ancora di più” e tra le artiste più richieste a livello internazionale, nota per il suo singolare approccio allo strumento sul quale riesce a coniugare superbamente un tecnicismo di altissimo livello a un romanticismo di rara bellezza.Leonora Armellini proporrà ad Altamura un recital dedicato alle musiche di Chopin, che è nota affrontare con estrema morbidezza ed eleganza, riuscendo a trasferire la delicatezza delle melodie ma anche la passionalità e il virtuosismo tecnico del compositore e pianista. In particolare, il programma della serata prevede l’esecuzione del Notturno op. 48 n.1, Due Polacche op. 40, Scherzo n.4 op. 54, Sonata n.3 op.58.