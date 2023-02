MILANO - Il successo di Bellissima, il singolo di Annalisa uscito a settembre, non sembra proprio fermarsi e conquista la certificazione Doppio Platino, oltre ad essere sempre più virale con oltre 25 milioni di streaming su Spotify, oltre 25 milioni di visualizzazioni su YouTube, oltre 575 mila utilizzi del suono su TikTok con oltre 464 milioni di visualizzazioni. Si conferma inoltre per tre volte consecutive al n.1 dei brani più usati su TikTok e ai vertici di tutte le classifiche streaming e radiofoniche

Annalisa per la prima volta si esibirà live al Forum di Assago (MI). L’appuntamento “Annalisa il Forum” è previsto per sabato 4 novembre, un evento unico per cantare e ballare le hit della cantautrice.

Prevendite e info biglietti https://www.friendsandpartners.it/