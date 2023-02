LECCE - Auto ancora in fiamme nel Salento. Intorno alle due di questa notte una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta a Monteroni di Lecce, tra via Tagliamento e via Cima Undici, per l'incendio di quattro vetture. Si tratta di un'Opel Meriva, una Lancia Musa, un'Audi A4 e un'Opel Agila, completamente distrutte dall'esplosione fiamme.Altri quattro veicoli sono rimasti danneggiati perché parcheggiati nelle vicinanze.Intervento anche a Seclì, in via De Nicola, per l'incendio di una Bmw. In entrambi i casi sono in corso accertamenti per capire le cause dell'incendio.