BARI - Lunedì 13 febbraio, in occasione della Giornata internazionale delle persone con l’Epilessia, la fontana monumentale di piazza Moro e la torre del Palazzo della Città Metropolitana si illumineranno di viola.L’iniziativa, promossa dall’associazione italiana contro l’Epilessia Aice Puglia odv, mira anche in questa edizione a sensibilizzare la società riguardo a una patologia che spesso spaventa ma che può essere monitorata attraverso la diagnosi precoce, la somministrazione di farmaci, l’intervento in caso di crisi e, soprattutto, la lotta allo stigma sociale che ancora accompagna chi ne soffre.