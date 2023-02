Brindisi, 15 febbraio, ore 10,30 presso IT “Carnaro - Marconi - Flacco - Belluzzi

BARI - Lunedì 13 febbraio presso l'ITT “Panetti Pitagora” parteciperanno, con la dirigente Elena Mattei, gli studenti dell'Istituto, la viceprefetto Stefania Fornaro, coordinatrice del progetto "Arte e legalità" e per il Comune di Bari, l'assessore Vito Lacoppola, con delega ai beni confiscati. Prossimi incontri: Brindisi, mercoledì 15 febbraio, ore 10,30 presso IT “Carnaro - Marconi - Flacco - Belluzzi; Alessano, giovedì 16 febbraio, ore 10,30, presso IIS “G. SALVEMINI” e San Severo, giovedì 16 febbraio, ore 10,30, presso Liceo “E. Pestalozzi”Lunedì 13 febbraio alle ore 10, presso l'Istituto ITT “Panetti Pitagora” di Bari, si terrà il primo degli incontri territoriali con le scuole superiori previsti dal progetto "Arte e legalità". L’iniziativa promossa dal Ministero dell’Interno, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione tramite degli Osservatori Regionali istituiti nelle Prefetture capoluogo, è rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado ed è finalizzata a sensibilizzare il territorio regionale sul fenomeno degli atti intimidatori compiuti nei confronti degli amministratori locali.L'iniziativa coordinata dalla Prefettura di Bari, coinvolge quali partner di progetto: Anci Puglia, Regione Puglia, Ufficio Scolastico Regionale, Avviso Pubblico, Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, Fondazione Apulia Film Commission e Associazione Libera.Il progetto Arte e legalità entra quindi nel vivo nel mese di febbraio, con un programma di incontri territoriali sul tema, rivolti agli studenti di 4 istituti di scuola superiore pugliesi. Gli incontri si svolgeranno secondo il seguente calendario:Bari, 13 febbraio, ore 10,30 presso l’Istituto ITT “Panetti Pitagora”